Newport Drivers Days in september gaat niet door: “Stad schroeft subsidie van 100.000 euro terug naar … 0 euro”

Newport Drivers Days is een gekend evenement in het najaar in Nieuwpoort. Pareltjes op vier wielen komen samen in het Prins Mauritspark om zich te showen aan duizenden mensen. Het moest op 16 en 17 september plaatsvinden maar wordt geschrapt. De reden? Een gebrek aan steun van het stadsbestuur. De organisatie en burgemeester, die zelf een deelnemer was aan het evenement, reageren.