Raadkamer beslist op 21 februari of drie oud-medewerkers van rusthuis voor rechtbank moeten verschijnen

Diksmuide Foltering van man (31) door eigen vriendin (39) werd ook gefilmd: twee verdachten blijven maand langer in de cel

Een man (39) en vrouw (39) blijven een maand langer in de cel voor hun aandeel in feiten van foltering en wederrechtelijke vrijheidsberoving in Diksmuide. Begin vorige week hielden ze samen met een kompaan een 31-jarige man zo'n 30 uur vast. Opvallend: de vrouwelijke verdachte is de vriendin van het slachtoffer. Het is ook zij die de slagen uitdeelde met een gummiknuppel. De feiten werden volgens onze informatie ook gefilmd.

17 januari