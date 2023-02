Oud-medewerkers rusthuis moeten voor rechter verschijnen na wansmakelijke behandeling van demente bewoner: “Rotte appels moeten eruit”

IN BEELD. In dit nieuwe atelier leren volwasse­nen en jongeren lassen

Op de site van het GO! Atheneum Nieuwpoort in de Arsenaalstraat is een nieuw trainingslab lassen en metaalbewerking geopend. “De beste manier om cursisten en leerlingen de skills bij te brengen is door te zorgen voor een moderne leeromgeving”, vat directeur Evelyne De Spriet van cvo Cervo-GO! samen.