OPROEP. Wie zet zijn schouders onder grootst gedragen reus van Europa?

De reus Jan Turpijn is 10,4 meter hoog en weegt liefst 750 kilo. Er zijn 24 sterke mannen en vrouwen nodig om de reus de lucht in te krijgen. “Onze reus is in het binnen- en buitenland gekend maar staat al zes jaar werkloos toe te kijken omdat we niet voldoende schouders hebben waarop hij kan leunen”, zegt Sanne Ramboer van de Nieuwpoortse Reuzengilde. “‘De Fireboys’ van Brandweer Nieuwpoort hebben zich al aangemeld, alsook de harde kern van onze Reuzengilde, maar we hebben nog mensen nodig. Hopelijk reageert er veel volk op de oproep zodat we Jan Turpijn zondag 10 juli tijdens de Reuzenparade kunnen meedragen en laten dansen.”