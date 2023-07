OPROEP. Bracht jij je vakantie ooit door in iconische Le Grand Hôtel en White Residence in Nieuwpoort?

IN BEELD. 28 obers hollen met volle plateau tijdens eerste kelnerloop in 70 jaar

In 1952 vond in De Panne voor de laatste keer een kelnerloop plaats, tot nu. Zondag knoopte de kustgemeente opnieuw met die traditie aan. Het was een van de toppers tijdens de shopping days. Wij gingen de sfeer opsnuiven. De spanning was te snijden.