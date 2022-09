Op vakantie naar het Kreekgebied? West-Vlaanderen en Nieuwpoort broedden op plannen: “We willen hier namelijk geen megagrote flatgebouwen”

NieuwpoortWandel- en fietspaden, waterrecreatie, maar ook een 100-tal vakantiewoningen. Als tegen eind 2024 het plan klaar is, kunnen we wellicht extra genieten van het uitgestrekte Kreekgebied in Nieuwpoort. Daarvoor bundelen de provincie en het stadsbestuur de krachten. “Ik zie er een fantastisch open gebied groeien”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Het Kreekgebied, rond de Kreek van Nieuwendamme, strekt zich uit over 71,5 hectare en is afgebakend door het sluizencomplex Ganzepoot, de Brugsevaart, een deel van het Spaarbekken, de IJzer en de Brugse Steenweg. Een eerste fase in de opwaardering van het gebied was de bouw van een nieuw watersportcomplex. In juni van dit jaar kwamen Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en Sport Vlaanderen dat openen.

Nu hebben de provincie en het Nieuwpoortse stadsbestuur een samenwerking ondertekend om een provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) op te maken waarin duidelijk zal staan wat er waar mogelijk is. “Dat wordt een heel belangrijk document voor de toekomst. Nu al krijgen we aanvragen voor bouwprojecten. Het is niet de bedoeling dat er daar megagrote appartementsgebouwen gerealiseerd worden. Net daarom is het PRUP van belang”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V).

Provincie en stad Nieuwpoort werken samen om toekomstplan Kreekgebied op te maken. Foto: schepen Kris Vandecasteele, Bert Gunst en Frans Lefevre samen met Stephaan Barbery van de provincie en burgemeester Geert Vanden Broucke.

Directeur Ruimtelijke Planning Stephaan Barbery verduidelijkt het opzet. “Ten eerste moet het gebied nog toegankelijker worden voor de recreant. Ik denk aan fiets- en wandelpaden, bruggetjes en mogelijkheden om te kajakken. Daarnaast zullen we de oever van de Kreek van Nieuwendamme verbreden, zodat we een groter bufferbekken creëren. In tijden van droogte is dat zeker aangewezen. Tot slot willen we de oude maalderij behouden en zien we daar wat woongelegenheid. Ook een vakantiepark met een honderdtal huisjes behoort tot de opties.”

Quote Ik zie er een fantas­tisch open gebied groeien dat deel uitmaakt van onze groene corridor met het Sint-Maurits­park en provincie­do­mein Koolhofput Burgemeester Geert Vanden Broucke

In 2018 vond een publieke bevraging plaats rond de toekomst van het gebied. “Inzetten op kwaliteit, de bouw van vakantiehuisjes en aan de maalderij een woonfunctie geven, zijn voorbeelden van de input die we tijdens dat onderzoek noteerden en waarmee we rekening houden. Vermoedelijk pas eind 2024 zal dat PRUP klaar zijn.”

De jachthaven Westhoek Marina en het nieuwe watersportcentrum maken deel uit van het Nieuwpoortse Kreekgebied.

De jachthaven Westhoek Marina en het nieuwe watersportcentrum maken deel uit van het Nieuwpoortse Kreekgebied.

Burgemeester Vanden Broucke vult aan: “Dit plan zal geleidelijk uitgevoerd worden. Ik zie er een fantastisch open gebied groeien dat deel uitmaakt van onze groene corridor met het al gerealiseerde Sint-Mauritspark en het provinciedomein Koolhofput.”

Voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan is 95.000 euro uitgetrokken, waarvan Nieuwpoort 23.000 betaalt. Een budget voor de concrete inrichtingswerken van het Kreekgebied is er nog niet.

Provincie en stad Nieuwpoort werken samen om toekomstplan Kreekgebied op te maken. Foto: schepen Kris Vandecasteele, Bert Gunst en Frans Lefevre samen met Stephaan Barbery van de provincie en burgemeester Geert Vanden Broucke.

