Ook handelaars zetten hun beste kerstbeentje voor

Als je lokaal gaat winkelen of op restaurant gaat tussen 12 december en 8 januari, dan maak je kans op leuke prijzen. “Laat jouw kaart ‘Ik koop in Nieuwpoort’ scannen, en je krijgt bij elke deelnemende handelaar per tien euro een digitaal lotje”, legt schepen van Middenstand Ann Gheeraert (CD&V) uit. “Staat er minder dan 10 euro op het kassaticket, dan ontvangt de klant sowieso één lotje. Wekelijks organiseren we een digitale trekking. In de prijzenpot zitten Nieuwpoortse Cadeaubonnen. Op maandag 9 januari pakken we uit met een supertrekking waarbij drie zo’n cadeaubonnen te winnen vallen, dit met een waarde van 1500, 1000 en 500 euro.” De deelnemende handelaars kan je hier terugvinden.