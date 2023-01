“Ondanks minder vaartuigen toch meer aanvoer”: schepen Vandecasteele toont positief rapport van Nieuwpoortse vismijn

Vorig jaar hebben 25 verschillende vaartuigen hun vangsten aangeboden in de vismijn in Nieuwpoort. Dat zijn er vijf minder maar dat laat zich niet voelen in de cijfers. “Van die 25 zijn er slechts 6 met een Belgische licentie”, stelt Vandecasteele vast. “De meeste, namelijk 16, hebben een Nederlandse licentie maar die worden vaak door Belgische ondernemers beheerd. Tot slot verwelkomden we 3 Franse vaartuigen. Ondanks hun minderheid zijn het wel de Belgische vaartuigen die het grootste aandeel in de omzet hebben. En die omzet is voor het eerst sinds jaren 2,18 miljoen euro. Dat is een stijging van 18 procent. Daarmee gaan we op hetzelfde elan verder want het jaar daarvoor noteerden we ook al een omzetstijging van 14 procent.”