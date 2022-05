Noordzeeminister vaart maand van pleziervaart in: “Watersport was nog nooit zo populair”

Het aantal leden bij Wind en Watersport Vlaanderen is gestegen van 25.800 in 2017 naar 28.898 vorig jaar. Nog nooit was pleziervaart zo populair. Het is dan ook met het nodige enthousiasme dat minister Van Quickenborne naar Nieuwpoort afzakte om de campagne ‘Samen het water op’ in gang te trappen. “We doen er alles aan om de watersport zo democratisch mogelijk te houden”, liet hij weten. “Zo zijn de registratiekosten gedaald van 150 naar 53 euro of zelfs 32 euro voor de kleinzeilerij. Jeugdverenigingen hoeven die niet te betalen. De keuringskost van minstens 400 euro per boot vervalt voor begeleidingsboten van clubs. Dankzij een aanpassing van de regels voor het verkrijgen van het vaarbrevet kan de pleziervaarder stap voor stap de nodige competenties opbouwen. Er is ook een praktijktest die afgenomen wordt in één van de 33 erkende centra. De versnipperde wetgeving is gebundeld in één Koninklijk Besluit. We werken nu nog aan een app voor de pleziervaart waarop gebruikers alle nodige en nuttige informatie kunnen vinden.”