Nog 14 appartementen beschikbaar in The Grand: “De ruwbouwwerken starten begin volgend jaar”

Koksijde Die fantasie­rij­ke kinderka­mer van ‘Het Huis’? Een knap staaltje van Eliza (34) : “De mooiste reactie kreeg ik van Eric Goens zelf”

De eerste aflevering van ‘Het Huis’ op Eén was op-en-top West-Vlaams: de Brugse gast Wim Lybaert, Steenkerkenaar Willem Vermandere als muzikant en de Koksijdse ereburger Eric Goens als presentator. Maar er is nóg een Koksijds kantje aan ‘Het Huis’. Eliza De Waele (34) richtte helemaal alleen de kinderkamer in. “Ook wat niet in beeld komt, is aangekleed. De gasten zijn zo nog meer op hun gemak.” Een blik achter de schermen.

13 december