Nieuwpoortse ondernemer start radiozender met en voor vrouwen: “Pink Radio moet de vriendin zijn waar je mee opstaat en gaat slapen”

Koksijde UITTIP. Geschiede­nis was nog nooit zo leuk dankzij deze bijzondere bouwwerken

In het abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde is een tentoonstelling geopend over de Merovingen. Dat volk leefde 1300 jaar terug aan de Vlaamse kust. In 2017 werden een aantal skeletten uit die tijd gevonden tijdens de bouw van het nieuwe politiekantoor. Saai? Check dan hoe ze dat in Ten Duinen uitbeelden.

5 april