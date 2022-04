Nieuwpoortse ondernemer start radiozender met en voor vrouwen: “Ik ben de enige man in het gezelschap”

Een radiozender met een heel duidelijke doelgroep, dat moet adverteerders over de brug trek. Pink Radio is zo’n project. Je hoort alleen maar vrouwelijke artiesten, de presentatie gebeurt door influencers en het doelpubliek zijn dames van 20 tot 45 jaar. “Het begon als een zot idee maar het was te leuk om er niets mee te doen”, vertelt Lennart die al jaren actief is in de radiowereld. Zijn studio is in Nieuwpoort maar binnenkort komt er nog een tweede bij in Roeselare. Aan de kust hoor je de nieuwste telg in het radiolandschap op 104.8 FM maar ook op de website www.pinkradio.be kan je genieten van de muziek. Het plan is dat het in de volledige provincie te horen is. “Pink moet de vriendin zijn waar je mee opstaat en gaat slapen”, vat Lennart het samen. “Vanaf 11 april maak ik elke ochtend tussen 6 en 9 uur live radio. Doorheen de dag geef ik de micro aan influencers voor wie we samenwerken met MASTR, een agency uit Roeselare die Vlaamse influencers vertegenwoordigt. Aiko Vanparys, Sara Laseure, Giana de Kat en Marcia Matthys zullen te horen zijn. Themaprogramma’s die al vast liggen zijn de podcast Seksklap op woensdagavond, Taboebs op zaterdagvoormiddag en Pink 50 op zaterdagnamiddag.