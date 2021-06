Nieuwpoorts burgemeester formeel na dagvaarding Jan Fabre: “Zijn kunstwerk blijft fantastisch en verplaatsen we niet”

Het kunstwerk ‘Searching for Utopia’, gekend als ‘de schildpad’ staat al jaren in Nieuwpoort. Het werd gemaakt voor de kunsttriënnale Beaufort. Het stond lange tijd op het strand maar leed te veel onder de zilte zeelucht en het zand. In 2018 verhuisde het iets verderop bij het centrum Ysara. Het grasplein waarop het werk staat kreeg symbolisch de naam Fabreplein. Jan Fabre zelf was aanwezig op de onthulling.

“Ten eerste is het nog niet bewezen dat Fabre schuldig is”, argumenteert burgemeester Vanden Broucke. “Daarnaast staat dit kunstwerk los van het persoonlijke leven van Jan Fabre. Dit is en blijft een fantastisch werk wat de man ook zou gedaan hebben. Zo’n knap beeld moet in onze stad blijven. Ook het plein behouden we. Dit is trouwens geen officiële naam, er zijn geen huizen op aangesloten. Het is een symbolische benaming die past bij het kunstwerk. Mochten we alle kunst moeten wegdoen van kunstenaars die iets hebben mispeuterd dan zou er veel moeten verdwijnen.”

Kunstwerk 'Searching for Utopia' van Jan Fabre in Nieuwpoort

Ook in Leuven is voorlopig geen sprake van het verwijderen van dat andere bekende werk van Fabre: de Totum, een groene kever van zo’n drie meter groot die op een naald van twintig meter lang geprikt is. Het indrukwekkende kunstwerk staat sinds 2004 op het Ladeuzeplein en blijft daar voorlopig ook staan. De Stad Leuven neemt geen officieel standpunt in. Cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit): “Het werk werd ons geschonken door de universiteit. Hoe de toekomst er voor de Totum uitziet weten we nog niet. Het is nog niet besproken.” Ook of de kever nog op de agenda van de gemeenteraad komt, kan Vandevoort nog niet zeggen.

Denise Vandevoort, Cultuurschepen van Leuven.