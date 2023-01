Nieuwpoortenaar Ambroos De Schepper stelt met Bandler Ching nieuw album voor in De Zwerver: “Het wordt een speciaal optreden met een weerzien van oude vrienden”

Nieuwpoort/LeffingeDit weekend staat Ambroos De Schepper uit Nieuwpoort met zijn band Bandler Ching in De Zwerver in Leffinge. Hij mag dan uitgeweken zijn naar Brussel, maar Nieuwpoort blijft zijn thuis. Deze vrijdag 27 januari brengt de band hun debuutalbum Coaxial uit, een dag voor hun optreden in De Zwerver. “Het publiek zal als eerste onze nieuwe nummers live meemaken”, zegt Ambroos.

Ambroos De Schepper groeide op in Nieuwpoort in een muzikale familie. Hij begon saxofoon te spelen op zijn negende en heeft sindsdien heel wat optredens mogen doen met zijn verschillende bands. De laatste band die hij in 2018 opstartte als afstudeerproject is Bandler Ching waarmee hij met zijn bandleden Alan Van Rompuy, Federico Pecoraro en Olivier Penu zaterdag op het podium zal staan van De Zwerver. “Door de pandemie hebben we nog niet echt kunnen spelen met de band, dus we kijken er heel erg naar uit”, vertelt Ambroos. “Voor mij zal het wel extra speciaal zijn omdat het een soort thuismatch is. Mijn ouders wonen nog steeds in Nieuwpoort en wanneer ik een gaatje vind in mijn agenda, probeer ik langs te gaan. Nu zullen mijn ouders er normaal bij zijn, wat het wel speciaal maakt. Het zal ook een blij weerzien zijn met oude vrienden en vriendinnen. Het wordt een leuke avond.”

Friends

Fans van de serie Friends, zullen de naam van de band waarschijnlijk wel herkennen. “Ik vond het nogal moeilijk om een naam te vinden voor de band, dus kwamen we ineens met Chandler Bing, het personage dat Matthew Perry speelt in de serie Friends. We hebben dan gewoon de eerste letters van de twee woorden gewisseld en zo gekomen tot Bandler Ching”, zegt Ambroos. “Ik vind het iets lichts hebben en het is wel leuk voor de mensen die de serie kennen. Het heeft wel niet echt iets te maken met ons, maar ik vond het gewoon een leuke naam.”

Ambroos en zijn band brengen vrijdag 27 januari hun debuutalbum Coaxial uit. “Het zal zaterdag dus de eerste keer zijn dat we de plaat spelen voor een publiek”, vervolgt Ambroos. “We zullen vooral nummers spelen van de plaat, maar mensen kunnen ook oudere nummers verwachten. Een nummer dat zeker in de setlist zal staan is ‘Dag Na Naamdag’ die we vorige maand hebben uitgebracht en op ons debuutalbum zal staan. Mensen kunnen dat nummer dus zeker verwachten op zaterdag.”

Le Couver

Wanneer Ambroos nog eens naar de kust komt, is het vooral om zijn familie te bezoeken die er nog woont. Hij komt er graag om wat nostalgisch te doen en gaat soms ook graag iets eten. “Nieuwpoort is de voorbije jaren heel wat veranderd, dus ik ken niet zoveel plekken meer in de stad. Op de kaai heb je wel het restaurant Le Couver dat een toppertje is en waar ik soms graag eens iets ga eten. Het café The Newport Times was ook heel gezellig, maar is nu jammer genoeg gesloten en afgebroken.”

Ambroos heeft met de release van het nieuwe album een druk jaar voor de boeg. “We hebben heel wat optredens gepland dit jaar wat heel leuk is. Eerst doen we een paar zaalshows en daarna is het tijd voor de festivals. En hopelijk zullen we ook mogen optreden in het buitenland”, besluit Ambroos.

Bandler Ching met Ambroos De Schepper op de saxofoon speelt op zaterdag 28 januari om 21.30 uur in De Zwerver in Leffinge. Er zijn nog tickets beschikbaar voor het optreden via dezwerver.be.

