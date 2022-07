Nieuwpoort ziet het groots dit weekend met Reuzefeest: “Het is vooral uitkijken naar onze dansende Jan Turpijn”

NieuwpoortDe Nieuwpoortse reuzen mogen dit weekend weer de beentjes strekken. Hamvraag is of reus Jan Turpijn voldoende - dat zijn er 24 - dragers heeft, waardoor de trots van Nieuwpoort nog één keer kan dansen. Je komt het zondagavond te weten. Zowel op zater- als zondag staat de kalender bol van de grootschalige activiteiten. Wat dacht je van een deathride of een wedstrijdje bubble ball?

Tijdens het vorige Reuzefeest in 2019 zou reus Jan Turpijn, de grootste gedragen reus van Europa, met pensioen gaan. Het was namelijk moeilijk om voldoende dragers te vinden. De volkstoeloop op dat gebeuren overtuigde Turpijn om toch door te doen. De kuststad lanceerde een oproep en komende zondag weten we of die succesvol genoeg was. Het belooft alvast een reuzeweekend te worden in Nieuwpoort.

Volledig scherm Een sfeerbeeld van de editie 2019 © GUS

“Met dit tweedaagse gebeuren trekken we het toeristische seizoen op gang”, duidt toerismeschepen Ann Gheeraert (CD&V). “We starten zaterdagnamiddag op ons sportstrand met leuke activiteiten zoals bubble ball waarbij je moet voetballen terwijl je in een opblaasbare bal zit. We belonen daarnaast de bouwer van het mooiste en grootste fort op het strand. In de Marktstraat pakken we voor het eerst uit met een braderie waaraan een dertigtal lokale handelaars deelnemen. Zaterdagavond sluiten we af met tromgeroffel. Daarvoor zorgen liefst 135 drummers vanaf 18 uur.”

En zondag gaat Nieuwpoort op hetzelfde elan verder. Het Leopold II-park is tussen 13 en 17 uur dé plek voor de durvers met een deathride van 50 meter, een hindernissenparcours en een ‘ejection’: een omgekeerde bungee jump. In de Kerkstraat gaat het er iets rustiger aan toe met volks- en gezelschapsspelen, muziek en zeepbellen.

Volledig scherm De Nieuwpoortse reus Jan Turpijn © GUS

Het hoogtepunt is de reuzenparade zondag om 17 uur. “Die start in de Langestraat met de Nieuwpoortse reuzen op kop. Goliath en Griete vieren overigens hun 75ste verjaardag en zijn de oudste telgen van de reuzenfamilie”, weet regisseur Steven Duyck. “In totaal zullen zestig reuzen uit België, Frankrijk en Nederland te zien zijn met tussendoor voldoende afwisseling. Er doen 700 mensen mee aan de parade die zich uitstrekt over een parcours van net geen twee kilometer. Jan Turpijn danst - hopelijk - vanaf 18.30 uur op de beats van een drumband. We maken er een groot spektakel van. De Mens sluit het Reuzefeest om 20.45 uur muzikaal af gevolgd door een vuurwerk op de Kaai.” In 2019 lokte het evenement 15.000 mensen. Alle activiteiten zijn gratis. Bij de reuzentoog van 22 meter lang op het Marktplein kan je genieten van de braadworsten verkocht door de Reuzengilde of van een drankje.

Het volledige programma kan je nalezen op www.visit-nieuwpoort.be. Houd rekening met verkeershinder.

