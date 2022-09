Nieuwpoort vervangt ijspiste door rolschaatspiste omdat energiefactuur te hoog oploopt

Andere maatregelen

“We dimmen al een deel van onze straatverlichting maar kijken om dat verder uit te breiden”, overloopt de burgemeester verder. “Oude gebouwen krijgen nieuwe thermostaten die we vanop afstand kunnen regelen zodat de verwarming niet nodeloos werkt. Zalen en gebouwen die we moeilijker kunnen verwarmen zullen we minder gebruiken zoals de Stadshalle. De zalen Ysara en City zullen we enkel verwarmen wanneer er voorstellingen zijn. We verlagen de temperatuur in de binnenruimtes van onze stadsgebouwen naar 19 graden. Tot slot zullen we via een communicatiecampagne energiezuinige tips delen met ons personeel en de inwoners. Iedereen is mee verantwoordelijk voor een zuinig beleid.”