Nieuwpoort toont zijn kerkschatten: “Eeuwenoud gewaad staat zelfs op lijst Vlaamse topstukken”

NieuwpoortIn de OLV-kerk bij de Markt in Nieuwpoort tonen ze schatten die jaren verborgen lagen in een brandkast. Voortaan schitteren ze in beveiligde vitrinekasten. Wandel ook even door naar de crypte want daar zie je een Vlaams Topstuk. Het is een priestergewaad uit de zeventiende eeuw. En dan is er nog een grafplaat van een burgemeester uit 1500 die plots is opgedoken. Dit zijn de Nieuwpoortse kerkschatten.