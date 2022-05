Nieuwpoort stelt haar nieuw stadskantoor voor: “Alle administratie in de schaduw van historische Stadshalle”

Oostende/Brugge Gedetineer­de smokkelt voor zoveelste keer drugs binnen in gevangenis en krijgt 15 maanden cel

Een 34-jarige Oostendenaar is veroordeeld tot 15 maanden cel, omdat hij een grote hoeveelheid drugs heeft binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. “Hij is onverbeterlijk”, sneerde de procureur.

