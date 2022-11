Nieuwpoort moedigt nieuwe pleegouders aan met een premie

“Onze stad telt 11 pleeggezinnen die samen 14 pleegkinderen en 1 pleeggast opvangen”, schetst schepen Jos Decorte (CD&V). “Om nieuwe gezinnen te motiveren om ook pleegkinderen onderdak te geven, lanceren we vanaf januari een nieuwe aanmoedigingspremie van 150 euro. Die kan digitaal aangevraagd worden. De voorwaarde is dat het gezin uiteraard in Nieuwpoort is gedomicilieerd. Enkel pleegouders die minimum zes en maximum 12 maanden een pleegkind in huis hebben komen in aanmerking.” Dat vond Jo Rousseau (Pro Nieuwpoort) niet fair tegenover pleegouders die al langer actief zijn. “Waarom trek je die premie niet open naar alle pleeggezinnen. Zij verdienen allemaal een duwtje in de rug.” De meerderheid ging niet in op die vraag.