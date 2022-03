Nieuwpoort krijgt dan toch subsidies voor inrichting Villa Hurlebise: “Nieuw toerismekantoor zal wel nog even moeten wachten”

Meer dan tien jaar geleden al telde het Nieuwpoortse stadsbestuur 1,1 miljoen euro neer voor de aankoop van Villa Hurlebise, een beschermd pand in Nieuwpoort-Bad. Vorig jaar nog merkte oppositieraadslid Matthias Priem (N-VA) op dat het stadsbestuur de Vlaamse subsidies had mislopen omdat het dossier niet volledig was. Nu reikt de minister wel de 826.000 euro uit. Toch betekent dat niet dat de inrichtingswerken morgen al zullen starten. “Er liggen nog grote projecten op tafel zoals de bouw van een jeugd- en sportcomplex en de realisatie van een stadskantoor”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Om de subsidies te verzilveren moeten we binnen de twee jaar starten met de werken in Villa Hurlebise. Dat zijn we van plan, maar de opening van ons toerismekantoor zal vermoedelijk pas na 2024 zijn.”