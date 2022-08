Nieuwpoort kijkt uit naar Beach Festival: “Ik verwacht een rustige sfeer met een pak mensen”

Ander publiek

Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) is lovend. “Het Beach Festival vindt plaats in het Maritien Park met zicht op de jachthaven. Een fantastische locatie maar het valt af te wachten of we dat terrein ook in de toekomst voor zo’n evenementen zullen gebruiken. We zullen het festival eerst evalueren. Ik heb er een goed oog in. De organisatie is bijzonder professioneel. Voor Nieuwpoort is dit tweedaagse gebeuren een meerwaarde omdat we er een ander publiek mee aanspreken. Zelf kijk ik uit naar Clouseau vanavond en morgen naar Bazart, Anouk en Simple Minds. Ik raad de festivalgangers aan om met de fiets te komen. Hoewel er veel volk zal zijn, verwacht ik toch een rustige sfeer.”