Nieuwe tennisindoorhal met padelterreinen is klaar voor gebruik

Nieuwpoort/De Panne Opnieuw twee inbraken vastge­steld aan de Westkust

In de politiezone Westkust zijn opnieuw twee inbraken vastgesteld in woningen. Of er iets gestolen werd, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat waakzaamheid geboden is. Afgelopen week waarschuwde de politie immers al voor een inbrakenplaag.

4 december