Moeten drie oud-medewerkers van rusthuis naar rechter voor ‘mensonterende behandeling’ op bewoner? Raadkamer beslist op 21 februari

Koksijde “Beschilder eens een strandcabi­ne”: inschrij­ven voor Cabin’Art kan tot 1 maart

‘Leven in de duinen’, dat is het thema van de nieuwe editie van Cabin’Art in Sint-Idesbald. De openluchtexpo met kunst op strandcabines loopt van 20 mei tot 10 september.

16 januari