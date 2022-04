Militairen adopteren komodovaraan Charly in Pairi Daiza: “Ons eerste contact was tof”

Compagnie Charlie maakt deel uit van het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers, met hoofdzetel in Leopoldsburg. Om ook rekruten uit Oost- en West-Vlaanderen aan te trekken, is sinds oktober de derde compagnie gekazerneerd in het kamp Lombardsijde. “Het is de gewoonte om een dier als mascotte te kiezen”, legt commandant Ghys uit. “Ons werkgebied aan de kust stemt alvast overeen met dat van de komodovaraan. Bovendien steunt Pairi Daiza met zijn ‘foundation’ de natuurlijke habitat van de komodovaraan in Indonesië. Het dier zal prijken op onze trainingsoutfit en op de vlag. Het eerste contact met de vierjarige Charly was trouwens tof. We wisten meteen dat we de juiste keuze hadden gemaakt.”