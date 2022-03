Middeleeuwse vondsten waar vroeger stadsboerderij stond: “Maar dit skelet stamt niét uit die tijd”

Middelkerke In Middelkerk­se tearoom brengen robots je koffie: “Pauline en Paulette zingen zelfs liedje voor wie jarig is”

Wanneer je langsgaat voor een koffie en een hapje bij tearoom Riviera, kan je voortaan twee robots aan het werk zien: Pauline en Paulette. Ze kosten per stuk wel 12.500 euro, maar zijn hun geld meer dan waard. “Ze verlichten het werk, wat nodig is want we kampen met een personeelstekort”, aldus uitbater van Tearoom Riviera Nathaniël Devey.

10 maart