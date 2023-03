Marc en Arlette stellen hun vernieuwde sushibar voor: “Nu ook genieten van Japanse tapas”

Marc is de zoon van de vroegere bakker Jacques Paccou die in de Marktstraat een bakkerij had. “Ik wilde liever de wereld zien”, vertelt de huidige zaakvoerder van Takai Sushibar. Ik reisde tien jaar geleden naar Californië waar ik van een Japanse kok de finesses van het maken van sushi ontdekte. Mijn wereldreis ging verder naar Zuid-Amerika. In Peru leerde ik mijn Chileense echtgenote Arlette kennen met wie ik een aantal jaar in haar thuisland heb gewoond. Uiteindelijk keerden we terug naar België waar we in 2019 een takeaway startten. Sushi met Zuid-Amerikaanse invloeden is onze specialiteit. We breiden het aanbod nu uit met Japanse tapas zoals soepjes. Daarnaast hebben we ook een bar met een tiental zitplaatsen. Zo kunnen de gasten in eigen huis genieten van wat we uit de keuken toveren.”