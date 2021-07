Man (33) dreigt politie neer te schieten: inspecteur overmeestert hem met gerichte karatetrap

Diksmuide ’t Saam Cardijn heeft er een vruchtbaar schooljaar opzitten en dat mag je letterlijk nemen

30 juni ’t Saam Cardijn in Diksmuide staat blijkbaar op vruchtbare grond want het voorbije schooljaar zijn liefst 13 kindjes geboren onder het personeel. Dat betekent dat 10 procent van alle medewerkers papa of mama is geworden. En volgend schooljaar is ook al goed ingezet met al zeker vijf zwangerschappen.