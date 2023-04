Man (23) die voor overlast zorgde in Nieuwpoortse wijk lijdt aan geestesstoornis en krijgt geen straf

Bezoeker gewond na ritje in Plopsaland: “Attractie wordt verder onderzocht, geen sprake van levensge­vaar”

Op de eerste dag van de paasvakantie gebeurde maandagmiddag een ongeval in Plopsaland in De Panne. Een bezoeker van het pretpark raakte gewond op een attractie en werd naar het ziekenhuis overgebracht. “De attractie ligt stil en men is aan het bekijken of het ongeval aan een defect te wijten zou zijn”, klinkt het bij de politie.