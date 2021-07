Liefst 56 liter per vierkante meter in Nieuwpoort: wolkbreuk zet straten, kelders en garages blank

Volgens lokale metingen zou er in een half uur liefst 56 liter water per vierkante meter gevallen zijn. De brandweer kreeg inmiddels al tientallen oproepen voor wateroverlast. De situatie is het ernstigst in de buurt van de Pemenhoek, Elf Juliwijk en Dudenhofenlaan en Brugse Steenweg. Ook delen van Oostduinkerke en Middelkerke kregen plots te kampen met heel veel water en er was her en der overlast.