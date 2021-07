Liefst 56 liter per vierkante meter in Nieuwpoort, wolkbreuk zet straten, kelders en garages blank: “Nog nooit meegemaakt”

De kustgemeente Nieuwpoort kreeg maandagochtend af te rekenen met een zware wolkbreuk. Verschillende straten kwamen blank te staan waardoor her en der enkele kelders en garages onder water liepen. “Nog nooit meegemaakt in de 15 jaar ik hier woon”, getuigt bewoonster van een getroffen wijk. Ook op campings Kompas en Dunepark was er wateroverlast en in de supermarkt Aldi was het poetsen geblazen.

Volledig scherm Verschillende straten in Nieuwpoort staan blank, zoals hier de Pemenhoek. © Luc David

Volgens lokale metingen zou er in een half uur liefst 56 liter water per vierkante meter gevallen zijn. De brandweer kreeg inmiddels al een vijftigal oproepen voor wateroverlast. De situatie bleek het ernstigst in de buurt van de Pemenhoek, Elf Juliwijk en Dudenhofenlaan. “Daar stonden heel wat straten blank omdat de wijken net iets lager liggen dan in de andere delen van Nieuwpoort. De wijk ligt net onder zeeniveau, waardoor het water niet zo snel weg kan. Het water stond zo'n tien a twintig centimeter hoog”, zegt Nieuwpoorts brandweerkapitein Richard Vandenabeele. Het onweer duurde zo’n drie kwartier lang en het water viel met bakken uit de lucht. Het onweer heeft zich vooral beperkt tot Nieuwpoort, al waren er in Oostduinkerke, Veurne en Knokke ook meldingen.

Volledig scherm De brandweer probeert het water weg te krijgen. © Luc David

In 15 jaar nog niet meegemaakt

“Maar uiteindelijk bleven de woningen gespaard, behoudens wat hier en daar een lager gelegen garage en kelder. In Nieuwpoort-Bad liep her en der ook een koker van een lift of en een ondergrondse parking onder. Een drama zoals in de Ardennen bleef gelukkig uit. De rioolmaatschappij liet weten dat ze de pompen op maximale kracht lieten werken. Uiteindelijk trok het water vrij snel weg in de straten, richting zee", gaat de kapitein verder. Luce Deeren (82) woont in de Wolfsmelkstraat in Nieuwpoort en zag haar lager gelegen garage en kelder onder lopen. “Ik woon hier vijftien jaar en nog nooit eerder is dit gebeurd, ook al is mijn woning het laagste punt van de wijk. Klimaatverandering, zeker?”, zucht ze.

Volledig scherm Luce Deeren zag haar garage en kelder onderlopen. Ze maakte dit in 15 jaar nog niet mee. © Bart Boterman

“Het sop stond zo'n tien centimeter hoog en wat voorraden zijn voor de vuilnisbak. Gelukkig werkt mijn koelkast nog en kwam het water niet hoog genoeg om in mijn auto binnen te lopen. Hopelijk maken we dit niet meer mee. Maar nu ga ik verder poetsen", aldus Luce Deeren.

Campingproblemen

Op camping Kompas in Brugse Steenweg liepen ook bepaalde stroken onder. “Ineens begon het ontzettend hard te regenen, gepaard met donder en bliksem. In geen tijd stond het water tien a vijftien centimeter hoog. De verwondering bij velen was groot, maar de meeste mensen bleven van ellende gespaard omdat ze net iets hoger sliepen, in de caravans. Het water liep wel binnen in de voortenten. Sommigen zien dus wel wat spullen verloren gaan", zegt Roger uit Dendermonde die er zijn vakantie doorbrengt.

Volledig scherm Waterellende op camping Kompas. © Bart Boterman

Volledig scherm Waterellende op camping Kompas in Nieuwpoort. © BBO

Meeste oproepen afgewerkt

“Ik zag wel sommigen, die in een tent sliepen, hun kinderen naar de auto brengen en in allerijl hun bezittingen in veiligheid brengen. Mensen hadden natte voeten en hier en daar sneuvelden wat elektrische apparaten. Maar uiteindelijk trok het water toch behoorlijk snel weg met behulp van de brandweer", aldus Roger. “Op de camping hebben we op een tiental plaatsen moeten pompen. Maar de meeste oproepen zijn inmiddels beantwoord en afgewerkt. Over het algemeen zijn we vooral opgelucht dat het allemaal wel meeviel”, voegt de brandweerkapitein nog toe. Ook op camping Dunepark moest er gepompt worden. In sommige vakantiehuisjes stond er tot twee centimeter water binnen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een buurtbewoner loopt met zijn laarzen door de ondergelopen straten. © Luc David

Poetsen in de Aldi

Toch was het even erg spannend, vanmorgen vroeg. Zo verzamelde zich heel wat regenwater op de parking van de Aldi. Het water liep ook enkele centimeters hoog binnen in de winkel, die niet tijdig kon openen. Het personeel begon meteen met poetsen. Volgens de verantwoordelijken bleven de voorraden in de rekken gevrijwaard. Het brandalarm ging wel geregeld af. Ook op de parking van de Colruyt stond een aanzienlijk grote plas.

Tot de middag geldt code oranje voor West-Vlaanderen. Voor de andere provincies is tot maandagavond code geel van kracht.

Volledig scherm Verschillende straten in Nieuwpoort staan blank, zoals hier de Pemenhoek. © Luc David

Volledig scherm Waterellende op camping Kompas in Nieuwpoort. © Bart Boterman

Volledig scherm Waterellende op de parking van de Colruyt in Nieuwpoort. © Bart Boterman

Volledig scherm Waterellende op camping Kompas in Nieuwpoort. © Bart Boterman

Lees ook

Bekijk ook: