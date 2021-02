Lichaam van vrouw gevonden in vaartje achter Nieuwpoorts zwembad

Veurne/Alveringem Motorrij­der (50) levensge­vaar­lijk gewond na botsing met vrachtwa­gen

3 februari In de Albert I-laan in Veurne is woensdag rond 13.30 uur een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt. De man reed in op een indraaiende betonmixer en werd weggeslingerd.