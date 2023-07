Lichaam uit water gehaald in jachthaven van Nieuwpoort

“Oorlogje spelen in leegstaand hotel Prinsenhof”: onderne­mers Ward en Volkert beloven een sensatione­le tijd in dit verlaten pand

Hotel Prinsenhof in De Panne staat al meer dan tien jaar leeg. In de verlaten kamers van weleer wordt er deze zomer geschoten met rubberen munitie of met pijl en boog. Vriendschappelijk uiteraard, want het evenementenbureau WestCoastEvents heeft het gebouw ingepalmd. “Hoe cool is het om een oorlogje te spelen verspreid over drie verdiepingen”, klinkt zaakvoerder Ward Riecherts (25) uit De Panne enthousiast. Hij ziet veel potentieel in het historische gebouw.