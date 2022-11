LEVENSVERHAAL. Oorlogsheld Pieter Coussaert (101) overleden, een van de twee Belgische overlevenden van de landing in Normandië: “Ik sprak geen woord Engels en moest bij de Britse marine”

Diksmuide “Wonen in en rond de kerk van Kaaskerke als het mag”: investeer­ders hebben voorzichti­ge plannen met kerkgebouw

Sinds de zomer van vorig jaar is de kerk in Kaaskerke het decor voor ‘champing’, kamperen in een kerk. Als het van dezelfde initiatiefnemers afhangt dan kan je binnen een paar jaar in en rond het kerkgebouw wonen. Wouter Dernau en Sven Mouton van Pedra Viva stellen hun voorzichtige plannen voor. De eerste uitdaging wordt het Agentschap Onroerend Erfgoed overtuigen.

15:47