Leef je uit op de mountainbike langs de mooiste plekjes van Nieuwpoort

Veurne Veurne trekt kerstperio­de vanaf 16 december op gang: “Geen glijple­zier op het ijs maar wel op de glijbaan”

Met een glijbaan van 25 meter hoog, een kerstbos en kersthuis verspreidt Veurne vanaf 16 december kerstvreugde in zijn binnenstad. De kunstenpromenade Toeren en Loeren is een klassieker die blijft. De Veurnse handelaars nodigen alvast iedereen uit om in het weekend van 17 en 18 december kerstinkopen te doen in de stad. Ook de andere gemeenten in de regio hebben hun kerstprogramma klaar.

28 november