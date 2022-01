Koppel gewond naar ziekenhuis na zware frontale botsing: aanrijder was aan het gsm’en

Veurne/Diksmuide Lerares (59) licht zeker 36 vrienden én eigen ouders op voor 175.000 euro... en dan loopt ze zelf in de val: “Toen ze dat besefte, is ze volledig ingestort”

Een leerkracht van het Annuntiata Instituut in Veurne heeft haar eigen ouders voor 115.000 euro bestolen en minstens 36 vrienden en kennissen voor 60.000 euro opgelicht. Om haar slachtoffers te overtuigen, bedacht de Diksmuidse (59) op ziekteverlof een verhaal over leningen voor de school, waarbij ze riante winsten beloofde. Al het geld is verdwenen, want de oplichtster liep zélf in de val van vriendschapsfraudeurs op het internet. “Ik was depressief en leefde in een roes”, sprak Nele D. in de rechtbank. Ze riskeert drie jaar cel.

28 januari