Komt dat zien, theater op verrassende locaties

Vrijdag 22 juli kan je om 20.30 uur genieten van een pianoconcert verzorgd door MattiasD. Het bijzondere is dat de luisteraars op hun rug liggen. Terwijl ze luisteren naar de pianoklanken kunnen ze genieten van het interieur van de OLV-kerk. Een ticket kost 6 euro. Zaterdag 23 juli om 16 uur mogen kinderen vanaf 6 jaar terug naar school. Niet om les te volgen maar om op de speelplaats van basisschool De Vierboete de familievoorstelling Mobi Mobi mee te pikken over het gezin Van Dremmel dat er met de mobilhome op uit trekt. Een toegangskaartje kost 4 euro. Nog die zaterdag maar dan op de speelplaats van het Atheneum De Vierboete is het vanaf 20.30 uur lachen geblazen tijdens de comedy-avond met Hans Cools en Jasper Posson. Het kost 8 euro om erbij te zijn. Ook op zondag 24 juli zijn er twee activiteiten gepland. Om 10 uur voor volwassenen en om 14 uur voor iedereen vanaf 6 jaar staat een wandeling op het programma in het domein Koolhofput met onderweg korte dansvoorstellingen. Een ticket kost 5 euro. In de tuin van de Pastoriewoning tot slot is om 11 uur en 15.30 uur de kleutervoorstelling Stok Paard Prins gepland. Een kaartje kost 4 euro. Reserveren kan hier.