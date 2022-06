Kom op 6 juli meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Koksijde Infomarkt over uitbrei­ding golfter­rein

Golf ter Hille telt nu twee golfbanen: één met 18 en één met 9 holes. Het is één van de vijf clubs langs de kust en één van de negen in West-Vlaanderen. De huidige terreinen beslaan 84 hectare. Het is open sinds 2014 maar zodanig succesvol dat een uitbreiding zich nu al opdringt. Het openbaar onderzoek over de negen extra holes loopt tot en met 1 augustus. Koksijde organiseert eveneens een infomoment komende woensdag 15 juni tussen 16 en 20 uur in de inkomruimte van het golfterrein. Je kan de plannen ook digitaal raadplegen.

13 juni