Klassieke schepen bewonderen langs Nieuwpoortse havengeul

Je vindt de schepen bij Storms Harbour op ponton K van KYCN. Van 10 tot 18 uur, zowel op zater- als zondag, zullen een aantal pareltjes te bezichtigen liggen. Wanneer de kapitein het toelaat, kan je zelfs even aan boord. Eén van de deelnemende schepen is de Endlich (foto), een zeiljacht gebouwd in 1954. Het stak de Atlantische Oceaan drie keer over. Daarnaast is het atelier open waar vrijwilligers het reddingsschip Watson renoveren. Van 14 tot 17 uur geven ze dit weekend graag uitleg over hun project. Je vindt de werkplaats in de Houtboeistraat.