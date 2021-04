Klasgenootjes van Aicha (12) komen samen ondanks paaspauze, vrachtwagenchauffeur vol schuldgevoelens: “Hij heeft zelf kinderen”

Esen (Diksmuide) Onthaalmoe­der (38) verliest vergunning omdat ze onder invloed van drugs voor peuters zou gezorgd hebben: “Ongeruste buurtbewo­ners belden politie op”

29 maart Een 38-jarige onthaalmoeder uit Esen (Diksmuide) is vorige week haar vergunning kwijtgespeeld na een inval van de politie Polder. Buren van S.L. belden het noodnummer op toen ze drie kinderen luid hoorden krijsen. Mogelijk was hun onthaalmoeder onder invloed van cocaïne, al kan niemand dat met zekerheid bevestigen. “De info die wij kregen, was alvast van die aard dat we meteen beslisten om de vergunning van de vrouw in te trekken", klinkt het bij Kind en Gezin.