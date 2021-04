Kassierster Debora krijgt plots hoofdrol in politieke discussie van de week: “Ik ben geen socialiste, maar mijn hart loopt over van liefde voor die jongen”

Koksijde Sterren­chef Willem Hiele is klaar om zijn buitenres­tau­rant te openen: “Tuinbele­ving geeft extra dimensie”

25 april “We hebben ruimte genoeg om iedereen in alle veiligheid een culinaire beleving te schenken die ze gewoon zijn te krijgen bij restaurant Willem Hiele. Samen met een team jonge creatieve mensen kijken we reikhalzend uit naar de heropening op 8 mei.” Topchef Willem Hiele (39) is enthousiast over de start van zijn tuinterras in afwachting dat het restaurant open mag. Hij behaalde begin dit jaar zijn eerste Michelinster, midden in de coronasluiting van de horeca. Dit is hoe hij het aanpakt.