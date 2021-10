Kamagurka keert met expo terug naar roots in Nieuwpoort voor zijn 65ste verjaardag: “Het doet me wat, die geur van verf en vis”

NieuwpoortLuc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka, is 65 jaar. Een mooie mijlpaal en een uitgelezen moment om terug te keren naar zijn roots in Nieuwpoort. Hij maakte van 65 toevallige ontmoetingen evenveel tekeningen, te zien in de expo Kamafront. “Die Duvetorre is zo griezelig nog niet en het Albert-monument lijkt plots minder imposant”, vertelt hij openhartig. Ook zijn klasgenoten van toen halen herinneringen op: over hondenpoep die ze in brand staken en tekensessies aan de keukentafel.