Kamagurka haalt herinneringen op aan Nieuwpoort in stand-upcomedyvoorstelling

Diksmuide Harmonie Keiem brengt avond country & western in Leke

Na twee jaar coronastilte laat de Harmonie van Keiem op 29 en 30 april van zich horen. Het doet dat niet in eigen dorp maar wel in zaal Lecca in Leke. Zoek alvast de cowboylaarzen en -hoed want zo krijg je een gratis consumptie.

19 april