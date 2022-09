Kadaver van vinvis op drift in de Noordzee: “Het kan een gevaar vormen voor de scheepvaart”

De dode vinvis wordt van dichtbij opgevolgd, want volgens Francis Kerckhof kan het kadaver een gevaar vormen voor de scheepvaart. Het gaat om een volwassen exemplaar. Met een lengte van maximaal 27 meter is de gewone vinvis de op een na grootste walvissoort. “Het is jammer genoeg een kadaver dat al in redelijke staat van ontbinding is. We zijn nu aan het bekijken waar en wanneer het dier zou kunnen aanspoelen. Dat is afhankelijk van de wind en de stroming. Het drijft nu af in de richting van Zeebrugge.”