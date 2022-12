In deze opblaasbare iglo biedt Wim lekkere ‘opwarmertjes’ aan

“Ik wilde iets anders dan de traditionele chalets die er al staan op het Marktplein tijdens Winters Nieuwpoort”, schetst Wim. “Het idee voor deze iglo vatte ik een paar jaar terug al op. Het oogt bijzonder en het is ook speciaal om erin plaats te nemen. Bovendien is het er lekker warm. Na het rolschaatsen in Winters Nieuwpoort bieden we graag een hapje en drankje aan. De bol heeft een diameter van 6 meter en is ruim 4 meter hoog. Er is plaats voor een twintigtal personen. Op de kaart staan onder meer oesters of kaviaar met Champagne, witte wijn en gin. We hebben ook belevingspakketten die je kan reserveren. Dan krijg je verschillende drankjes waarvan je in groep kan genieten. LaBul, zoals de iglo heet, kunnen mensen ook volledig afhuren.” Wim baat de iglo samen met kameraad Maarten Ooms uit. Het is dagelijks open vanaf 16.30 uur en dat tot en met zondag 8 januari.