IN BEELD. Terug in de tijd op eeuwfeest basisschool Stella Maris

“Waarom moeten wij op onze leeftijd nog verhuizen?”: Henry (80) en 31 andere gezinnen zien weldra hun woonst in Koksijde tegen de vlakte gaan

De komende jaren zullen 32 gezinnen uit de Silicowijk in Koksijde tijdelijk moeten verhuizen. Woonmaatschappij IJzer en Zee, de eigenaar van de sociale huurhuizen, zal de panden afbreken en nieuwe bouwen. “In de wijk staan nu vooral huizen met drie tot vier slaapkamers. Dat moet anders”, klinkt het bij IJzer en Zee. “Maar waar moet ik naartoe met mijn duizenden foto’s en cd’s?”, vraagt Henry zich af. Hij woont al 43 jaar in de wijk en is niet blij met de nakende verhuis.