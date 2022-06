IN BEELD. Oostendse leerlingen ontpoppen zich tot ‘plastic pirates’

Het is Wereldoceanendag vandaag 8 juni. Een geknipte dag voor een zwerfvuilactie in een natuurgebied dacht het VLIZ en het vond in ‘De Studio’ een geknipte partner. “We richten ons vizier vooral op plastic zwerfvuil”, licht Gert Everaert op. Hij organiseerde het event en is ook leider van het onderzoeksteam rond Ocean and Human Health aan het VLIZ. “Pas als we weten vanwaar dat afval komt, kunnen we er gericht tegen optreden. Samen met de leerlingen deden we staalname om de graad van plastic vervuiling in kaart te brengen. Door burgers bij zo’n onderzoek te betrekken kunnen we alvast sensibiliseren. Het Europese burgerwetenschapsinitiatief heet ‘Plastic Pirates – Go Europe’ en gaat voor schone oceanen en rivieren. In Nieuwpoort werkten de leerlingen van het derde jaar van ‘De Studio’ mee. Ze trotseerden de regen om afval te verzamelen. Aan enthousiasme geen gebrek. Ze stonden ervan te kijken hoeveel afval er in de IJzermonding lag.