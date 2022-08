IN BEELD. Met garnaal kiest VLAM voor het eerst schaaldier als vis van het jaar

NieuwpoortWhat’s in a name. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V) stelde de vis van het jaar voor in Nieuwpoort en die titel ging naar … een schaaldier namelijk de garnaal. “Dat is een op-en-top streekproduct en hét voorbeeld van een korte keten”, vindt de minister.

De 34ste titel van ‘vis van het jaar’ is weggelegd voor de grijze garnaal uit de Noordzee. Jaarlijks voeren 30 vissersvaartuigen onder Belgische vlag 600 tot 1200 ton grijze garnalen aan in de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Het seizoen is net gestart en loopt nog tot november. De prijs is sterk afhankelijk van de aanvoer. Vorig jaar was die gemiddeld 5,34 euro. Momenteel kost een kilo ongepelde garnalen 10 euro, gepelde kosten drie keer meer.

“Door het warme zomerweer is het seizoen veelbelovend gestart”, laat Nieuwpoorts schepen voor Visserij Kris Vandecasteele (CD&V) weten. “We hebben twee garnaalvaartuigen en die leveren momenteel een ton garnalen per veilingsdag. Voor ons is dat schaaldier ons uithangbord. Een campagne zoals deze betekent zeker een boost voor de verkoop. Het is ook toeristisch een opsteker. Jaarlijks ontvangt onze stedelijke vismijn gemiddeld 10.000 bezoekers.”

Quote De garnaalkro­ket­ten lagen nog nooit zo goed in de markt na de heisa. Laat ons hopen dat deze campagne rond de vis van het jaar even succesvol wordt Vlaams minister Hilde Crevits

Hilde Crevits had zich voor de gelegenheid in het roze gekleed. “Het is een opsteker dat de voorstelling plaatsvindt in Nieuwpoort en niet in Oostende”, knipoogt ze op onze vraag. Daarmee alludeert ze op de garnalenrel die ontstond tussen vooral Koksijde, met zijn Oostduinkerkse paardenvissers, en Oostende naar aanleiding van de erkenning van de Oostendse garnaalkroket als streekproduct. “Oostende voldeed aan alle voorwaarden. Mocht een andere kustgemeente die erkenning hebben aangevraagd dan had die die ook gekregen. Ik kijk vooral met een glimlach naar dat hoofdstuk terug. De garnaalkroketten lagen nog nooit zo goed in de markt. Laat ons hopen dat deze campagne rond de vis van het jaar even succesvol wordt.”

En over de garnaal op zich heeft Crevits de mond vol. “Het is één van mijn favorieten en een voorbeeld van een lokaal product van topkwaliteit. Ik eet ze het liefst puur met een glaasje bubbels. Met mijn naam kan ik niet anders dan heel blij te zijn met de keuze van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de visserijsector (lacht).”

