IN BEELD. Met druk bijgewoonde Sint-Bernardusfeesten sluit Nieuwpoort seizoen af

Oostende Apparte­ment op vijfde verdieping onbewoon­baar na brand: “Buurman heeft erger voorkomen”

Een appartement in de Koningsstraat in Oostende is onbewoonbaar na een korte, maar hevige brand. De twee bewoners kregen wat rook binnen en werden preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Het was een buurman die het vuur te lijf ging en zo erger kon voorkomen.

26 augustus