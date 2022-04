IN BEELD. Drempel van 4.500 ton (!) voor stormvloedkering komt aan: “Zó’n stuk tot op 1 centimeter juist krijgen op 20 meter diepte, da’s geen sinecure”

Nieuwpoort Colruyt bevestigt eerste mossellij­nen in zijn zeeboerde­rij: “De eerste Belgische mosselen liggen volgend jaar in de rekken”

De eerste mossellijnen in de zeeboerderij van de Colruyt voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde zijn bevestigd. Over één vierkante kilometer zal de warenhuisketens mosselen nu kweken. De eerste 200 ton moet volgend jaar al verkrijgbaar zijn. Dat is nog steeds niet naar de zin van het Nieuwpoortse stadsbestuur, dat via een juridische procedure bij de Raad van State hoopt stokken in de wielen te steken.

20 april