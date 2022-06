IN BEELD. Doe-expo met Clics zet kinderen centraal: “Speelplezier verzekerd met 271.233 (!) kleurrijke blokjes”

NieuwpoortOnder het historische Albert I-monument in het bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort is een leuke tentoonstelling geopend op kindermaat. Er liggen ruim 270.000 blokjes van Clics klaar om door kinderhanden omgevormd te worden tot bootjes, vuurtorens of zeehonden. Het accent ligt op de zorg voor het kind want niet iedereen heeft evenveel kansen.

Het bezoekerscentrum Westfront, waar je meer te weten komt over de Eerste Wereldoorlog, ziet er tot eind september heel kleurrijk uit. Zo is een volledige wand bekleed met blokjes van Clics. Daar zie je onder meer de Vismijn of de Stadshalle. Verder spotten we een vuurtoren en een jachthaven met opvallend weinig bootjes. “Dat laten we over aan de kinderen”, lacht toeristisch diensthoofd Michelle Martens. “Voor hen liggen duizenden blokjes klaar waarmee ze onder meer bootjes in elkaar kunnen klikken. Wees maar zeker dat de jachthaven tegen het einde van de zomer helemaal vol zal liggen.”

Voor iedereen

Het speelplezier staat voorop maar er is meer. “We focussen ons op het kind en de organisaties in onze stad die daarrond werken”, verduidelijkt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). “Dat idee groeide tijdens de eerste editie van Clics-expo. We ontmoetten toen de vzw Feestvarken die gekend is door zijn verjaardagspakketten voor kansarme kinderen. Die mensen hebben de tentoonstelling dit jaar vorm gegeven. Naast de gekende bezienswaardigheden zie je bijvoorbeeld ook het aanspreekpunt Warme William of het nagebouwd tweedehandswinkeltje Domino. Om alles te verduidelijken namen we filmpjes op en lanceren we spelletjes waarbij de kinderen en hun ouders te weten komen welke mogelijkheden er allemaal zijn voor zij die minder kansen hebben in de maatschappij.”

Nieuwe doe-expo met clics in bezoekerscentrum Westfront in Nieuwpoort geopend

De leerlingen van het tweede leerjaar van de school De Vierboete uit Nieuwpoort kregen de primeur om de tentoonstelling als eerste te bezoeken. “Dit is zoveel leuker dan in de klas zitten”, riep een meisje vrolijk. De speelzone was meteen dé blikvanger voor de kinderen. De eerste creaties waren al snel een feit. De tentoonstelling loopt tot 30 september en is dagelijks open van 10 tot 17 uur en in de zomervakantie tot 18 uur. Op maandag is Westfront gesloten. Een ticket kost vijf euro voor een kind en zeven euro voor een volwassene. Er is korting voor gebruikers van een Voordeelpas. Bezoekers tot twaalf jaar krijgen nadien een leuke verrassing. In die prijs zit eveneens het bezoek aan de oorlogstentoonstelling zelf. De kindvriendelijke belevingstocht ‘Het mysterie van de slimme schipper’ is een aanrader.

Een ticket reserveren kan via www.visit-nieuwpoort.be of je koopt het gewoon aan de balie.

